Intendentes de Formosa destacaron la normalidad de la jornada electoral y el “festejo de la democracia”





La jornada electoral de este domingo 26, en la provincia de Formosa se desarrolló con “total normalidad” en las distintas localidades, según las declaraciones a las que accedió AGENFOR de intendentes y referentes locales, quienes resaltaron la alta participación y el esfuerzo logístico para garantizar el derecho al voto.

Desde la localidad de El Chorro, su intendente Alejandro Moreno, enfatizó el clima favorable y la alta afluencia de votantes, comentando que “las elecciones se llevaron adelante con total normalidad y eso nos pone contentos”.

A su vez, el intendente de El Espinillo, David Báez, informó que “en nuestra localidad estuvieron habilitadas dos escuelas con un total de 19 mesas para emitir el sufragio”, y subrayó que “todo el sistema permitió que nos organicemos muy bien y se dé todo en paz”.

Disfrutar la democracia en paz

En otro punto de la provincia, el jefe comunal de Palo Santo, Raúl D´zakich detalló la evolución de la participación y la adaptación al nuevo sistema de Boleta Única Papel (BUP), marcando que “la gran convocatoria” y señaló que “se dio todo de manera normal, la gente se adaptó a la boleta única y hoy estamos disfrutando la democracia”.

Finalmente, el intendente de la ciudad de Clorinda, Ariel Caniza, subrayó el porcentaje de votantes y cómo se fueron superando “pequeños inconvenientes” que se dieron durante la jornada del domingo.

Consideró que “la democracia es lo que nos fortalece a nosotros como sociedad día a día, y eso hoy se vio con la emisión de votos y elección de nuestros representantes”.

Sobre la apertura de mesas, afirmó que “en algunas escuelas no se presentaron autoridades de mesa, pero se cubrieron con los primeros que fueron a hacer su sufragio y con eso, pudimos hacer que se habilite la mesa de manera temprana”.

Al concluir, el intendente clorindense calificó la jornada como un “festejo nuevamente de la democracia porque elegimos nuestras autoridades en paz y eso es lo más importante que tenemos”.



