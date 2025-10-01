Cerraron las elecciones legislativas en el país: Formosa votó para renovar dos diputados nacionales

Como establece la norma electoral, las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre cerraron a las 18 horas en Formosa, como en todo el país.

La jornada había arrancado a las 8 horas y su desarrollo fue en un clima de paz social, ya que los ciudadanos y las ciudadanas paulatinamente se fueron acercando a las escuelas de la provincia a emitir su voto.

Dos diputados nacionales son los que renueva Formosa en el Congreso.

Las unidades educativas habilitadas para sufragar fueron 265, en tanto que los electores formoseños, 491.558. De ellos, 245.681 varones, 245.873 mujeres y cuatro no binarios.

Además, unos 16.246 jóvenes de entre 16 y 17 años se encontraban en el padrón, quienes forman parte del voto joven.

El trabajo de la Policía

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) tomó contacto con el comisario mayor Carlos Mauri, jefe de Operaciones Policiales, quien recordó que la Policía de la provincia de Formosa desplegó un amplio dispositivo en todo el territorio provincial, abarcando a un total de 1600 efectivos.

Los que estuvieron trabajando desde las primeras horas del domingo 26 en los diferentes establecimientos de la provincia. La fuerza de seguridad provincial tuvo el trabajo de seguridad externa de las escuelas, “para eso se hizo una cobertura externa con un trabajo también de seguridad vial de manera tal que las personas que transitan lo hagan libremente”, indicó.

Asimismo, destacó que “la Policía tuvo una fuerte presencia en todas las rutas nacionales y provinciales”.

Sobre el desarrollo de la elección, comentó que la gente se acercó “en forma paulatina a las escuelas a efecto de ejercer el voto ciudadano” y aclaró que “la lluvia no implicó ninguna circunstancia anormal”, es decir que no perjudicó el acto eleccionario.

El jefe de Operaciones Policiales, por otro lado, se refirió a que “con el Comando Electoral tuvimos un trabajo de coordinación y articulación de distintas actividades”, donde en particular desde la Policía de Formosa se tuvo a “oficiales jefes de enlace, haciendo una comunicación inmediata en todo momento durante el día”.