Formosa se suma por cuarto año consecutivo a la IV Jornada de Castración Masiva en América Latina





‎La Municipalidad de Formosa fue invitada a participar, por cuarto año consecutivo, en la Jornada de Castración Masiva en América Latina (CastraLat), una iniciativa regional que busca visibilizar y abordar la problemática de la sobrepoblación animal mediante campañas de castración gratuitas y masivas.

‎La fecha habitual es el 4 de octubre en conmemoración del día mundial de los animales, sin embargo en Argentina la jornada se realizará el viernes 3 de octubre.

‎En nuestra ciudad, la sede elegida para la 4ta edicion CastraLat es el CeMaa “San Roque”, ubicado en Av. Kirchner 6075, a partir de las 8:00 hs.

‎Este evento se enmarca en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que promueve el enfoque de Una Salud, integrando el bienestar animal, la salud pública y la responsabilidad comunitaria.

‎En esta edición, se otorgaron 110 turnos de castración, priorizando animales en situación de riesgo o pertenecientes a contextos de alta vulnerabilidad. La asignación de turnos se realizó en colaboración con referentes barriales, voluntarios y asociaciones protectoras, reafirmando el compromiso colectivo con una ciudad más saludable y empática.



