El Vicegobernador compartió encuentro con la militancia justicialista en Villafañe

En la localidad de Mayor Villafañe, el vicegobernador de la provincia de Formosa, Eber Solís, encabezó un encuentro con el intendente Víctor Sata Osorio y posteriormente con la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Stefany Silva, junto a sus equipos políticos.

Según destacó el Vicegobernador, “conversamos sobre la implementación de la Boleta Única Papel (BUP), el nuevo sistema electoral que se aplicará este 26 de octubre, y la importancia de conocerlo y transmitirlo a nuestras familias, vecinos y la comunidad”.

En ese contexto, con miras a los próximos comicios nacionales, enfatizó que “ejercer nuestro derecho al voto de forma correcta es clave para seguir defendiendo la justicia social y los derechos conquistados”.

“Por los formoseños y las formoseñas, con claridad y compromiso, acompañaremos a los candidatos del Frente de la Victoria (FdV) de Formosa”, exhortó, por último.



