Solís llegó a Misión Laishí, donde hubo encuentro con dirigentes y charla sobre la BUP

El vicegobernador Eber Solís sigue de recorrida por el interior provincial, por lo que en su continuación llegó en la jornada del viernes 3 a la localidad de Misión Laishí, donde “compartimos con el intendente José Lezcano, posteriormente con Gregorio Acosta y finalmente con el compañero ‘Morocho’ Insfrán, junto a referentes y equipos políticos”.

Además, detalló que, en ese contexto, “dialogamos sobre la nueva modalidad de votación con Boleta Única Papel (BUP), despejando dudas y conociendo en detalle el proceso electoral, los derechos de los votantes y los pasos para emitir el sufragio de manera correcta”.

Y subrayó que el acto de “votar es un derecho fundamental y la mejor herramienta para seguir defendiendo el Modelo Formoseño y la justicia social”, eligiendo este 26 de octubre, en los comicios legislativos nacionales, a los candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria (FdV) de Formosa Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres.

“Con los candidatos del compañero Gildo Insfrán. ¡Fuerte, al medio y sobre todo con el corazón!”, pidió Solís finalmente.



