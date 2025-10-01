Basterra fustigó a Basualdo: “Es lamentable ver cómo usufructúan los beneficios del Modelo Formoseño para tratar de engañar al pueblo”

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP)-Formosa, Luis Basterra, criticó fuertemente al actual candidato libertario Atilio Basualdo, por aprovecharse de los logros del Modelo Formoseño para hacer campaña de cara a las elecciones del 26 de octubre y “tratar de engañar al pueblo”, dejando en claro que “eso no va a ocurrir, porque los formoseños son esclarecidos y van a votar correctamente, en defensa propia”.

El legislador participó recientemente de una reunión con empresarios, comerciantes, gastronómicos, emprendedores y profesionales, donde los candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria (FdV), Graciela de la Rosa, Fabián Cáceres, Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis, hablaron sobre sus propuestas con miras a los próximos comicios.

Al respecto, en diálogo con AGENFOR, consideró que “es fundamental este encuentro permanente que se tiene con los sectores de la producción y del trabajo por parte del Modelo Formoseño”, remarcando que el gobernador GildoInsfrán “ha sido siempre muy claro en definir la importancia de la articulación entre el capital, las empresas, los trabajadores y los proveedores de servicios”, por cuanto es lo que “hace que se genere la riqueza y que ésta se distribuya”.

En este contexto, enfatizó que ello es “absolutamente contrapuesto” al modelo que ha impulsado enel país el presidente Javier Milei, quien lleva a cabo “un proyecto estrictamente basado en la especulación financiera, lo cual atenta contra el trabajo y la producción”.

Categórico, reprobó que “tengamos comprovincianos que adhieran a esto”, ya que eso “significa frenar el desarrollo de Formosa”, advirtiendo que “votar a quienes van a apoyar a Mileien la Cámara de Diputados de la Nación” supone “generar atraso en nuestra provincia”.

Y siguió: “Todo lo que avanzó en nuestra provincia en términos de infraestructura, rutas, conectividad, energía eléctrica, salud, educación y las demás concreciones del Modelo Formoseño van a ser permanentemente atacados a través del Presupuesto 2026 que envió Milei” para su tratamiento, de modo que “quienes eventualmente salgan electos para La Libertad Avanza van a votar en contra de los intereses de Formosa”.

En ese sentido, pidió “no dejarse engañar por aquellos que han traicionado su palabra, como es el caso de Atilio Basualdo, por ejemplo, que después de haber sido beneficiado en su Municipio por las acciones políticas del gobernador Insfrán, hoy traicionan por especulación e intereses personalesy van a atentar contra el futuro de todos los formoseños”.

Al ser consultado sobre la reciente visita del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, a Las Lomitas, donde fue recibido por Basualdo en un polideportivo que fuera entregado por el Gobierno de Formosa, Basterra fue contundente: “Es lamentable ver cómo usufructúan los beneficios del Modelo Formoseño para tratar de engañar al pueblo”.

No obstante, clarificó que “eso no va a ocurrir”, debido a que “los formoseños son esclarecidos y van a votar correctamente el 26, en defensa propia”, en vistas de que “el modelo libertario está demostrando su gran capacidadde especulación, de fraude, de coimas y de entrega del país”.

“A eso hay que ponerle un límite –remarcó-. Este partido que hay que ganarlo pateando al frente, al medio, con fuerza y con corazón. Tenemos que ganarlo dos a cero”, cerró.



