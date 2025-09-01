El Modelo Formoseño y la gestión de Insfrán, fuertemente respaldados por los pueblos del interior

Jefes comunales del interior provincial acompañaron el acto que encabezó el lunes 6 en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) el gobernador Gildo Insfrán, con motivo de celebrarse, cada 5 de octubre, el Día del Camino y del Trabajador Vial.

En ese ámbito, el intendente de El Espinillo, David Báez; y el presidente de la Comisión de Fomento de Tres Lagunas, Guillermo Silva, resaltaron la importancia de la institución provincial como de sus trabajadores, que fueron agasajados por el papel tan importante que cumplen en el mantenimiento y la conservación de los caminos.

Además, desde la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) se les consultó por las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre y aseguraron que el Frente de la Victoria (FdV) se perfila a conseguir un triunfo contundente.

Esa confianza está basada en “el respaldo a la gestión del gobernador Insfrán” por parte del pueblo formoseño, enfatizaron, asegurando que ese apoyo es porque “el Estado provincial, como siempre lo ha hecho, está presente”.

El Modelo Formoseño “trabaja día a día por todos los formoseños y las formoseñas”, apuntó Báez, “y no solamente en tiempo de campaña electoral”.

Después, por otro lado, como se está próximo al Día de la Madre, los Municipios se están preparando con actividades para agasajarlas. En ese sentido, indicó que “en El Espinillo se trabaja en los preparativos para un festival con el acompañamiento de gastronómicos, más los emprendedores”.

Y agregó que la intención es que ellos puedan ofrecer sus productos al público, considerando importante esta iniciativa “en estos tiempos de crisis que se vive en el país, por tanto, lo que se busca es que puedan generar recursos mediante ese festival para la comunidad”.

Y marcó que “pese a toda esta situación a nivel nacional, tratamos de hacer un gran esfuerzo para estar presentes con las familias, ya que es un compromiso también como gestión municipal el de ofrecerles, en este caso, un tiempo de disfrute a las madres por su día”.

Por su parte, opinó Silva que en Tres Lagunas, como lo fue en toda la provincia, también el apoyo popular “será contundente en octubre”, teniendo el antecedente de la última elección provincial del 29 de junio.

Además, subrayó que los candidatos a diputados nacionales del Modelo Formoseño, Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres, son los únicos que “defenderán a su provincia y a la Nación de este modelo perverso representado por el presidente Javier Milei”, quien se definió “como un topo que quiere destruir al Estado y eso no lo podemos permitir”.







