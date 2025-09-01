Clorinda: Fortalecen acciones preventivas contra el dengue en vistas al Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán”

La base Vectores y Zoonosis de esa ciudad lleva adelante fumigaciones en puntos estratégicos.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se encuentra reforzando la prevención del dengue en la ciudad de Clorinda, donde los días 10, 11 y 12 de octubre tendrá lugar la cuarta edición del Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán”.

Las tareas preventivas son llevadas a cabo por el personal de la base Vectores y Zoonosis dependiente de la cartera sanitaria, ubicada en esa ciudad fronteriza, que este martes 7 de octubre efectuó la fumigación espacial en los distintos clubes y canchas de fútbol, donde se disputarán los encuentros del citado evento deportivo.

“Es un trabajo preventivo de fumigación que se está haciendo en toda nuestra ciudad. Se viene realizando de manera organizada y esquemática para abarcar puntos estratégicos, como, por ejemplo, lo que se hizo hoy desde horas tempranas en los campos de juego que serán sedede este certamen fraterno de fútbol femenino”, comentó el responsable de la base de Vectores y Zoonosis de Clorinda, el doctor Nelson Gutiérrez.

Asimismo, indicó que esa labor se replicó, durante esta semana, “en los establecimientos educativos, clubes y otras dependencias que albergarán a las delegaciones provenientes de toda la provincia”.

De ese modo, los vehículos equipados con máquinas pesadas fumigadores recorrieron las instalaciones de los clubes: Itaroró, Juventud Unida, Argentinos del Norte, Sportivo Clorinda, Rolando de Hertelendy, 9 de julio, Zanja Cuá, Universo y 300 viviendas; como también el Polideportivo Municipal y el CIC 1° de Mayo.

En tanto, a las fumigaciones espaciales se sumaron las fumigaciones manuales con motomochilas en las siguientes instituciones educativas: EPEP N°8 “Gral. Justo José de Urquiza”, EPES N°49 “Gral. José de San Martin”, EPEP N°21 “República del Paraguay”, EPES N°92, EPEP de Frontera N°17 “Manfredi de Hertelendy”, EPEP N°195 “Parques Nacionales”, EPEP N°454 “Dominga Ayala de Duarte”, EPEP N°492 “Maestra Sara Demestri”, EPEP N°241 “Gral. Manuel Belgrano”, EPEP N°410 “Pte. Gral. Juan D. Perón”, EPEP F N°9 y EPES N°98.

“Todo bajo precisas directivas del ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez y coordinado con los directivos de las escuelas de nivel primario y secundario, brigadistas y el personal del centro de salud Ramón Carrillo”, señaló Gutiérrez.

Seguidamente, elogió que, una vez más, “el Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán” será una verdadera fiesta del deporte y la cultura, dos de los pilares fundamentales del Modelo Formoseño”, destacando que en esta nueva edición 2025, “congregará a más de 2000 jugadoras que competirán por este título que ya es un emblema en Formosa”.

Para concluir, hizo notar que la expectativa es muy alta porque más allá de la competencia en sí “es un momento óptimo para seguir generando lazos de amistad y confraternidad entre los equipos y entre las participantes, teniendo siempre como eje la sana convivencia deportiva que es lo más importante”.



















