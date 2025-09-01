Cáceres: “Estamos seguros que con esta herramienta constitucional y democrática el 26 le vamos a decir basta a las políticas crueles de Milei”

El doctor Fabián Cáceres, candidato a diputado nacional por el Frente de la Victoria (FdV), en diálogo con esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), se refirió al proceso electoral próximo del 26 de octubre y expresó que “es una campaña ardua pero nos emociona, apasiona y lo tomamos con compromiso”.

De esta manera, señaló que “compartimos con cada vecino y en cada oportunidad que tenemos charlamos sobre la realidad del país y las propuestas que el Modelo Formoseño va a llevar con estos dos candidatos que van a acceder a la banca de diputados nacionales después del 26 de octubre”, afirmó al referirse a su candidatura y a la de Graciela de la Rosa, quien encabeza la lista.

“Vamos a asumir el 10 de diciembre y nosotros los candidatos del Frente de la Victoria, los candidatos del Modelo Formoseño del doctor Gildo Insfrán, vamos a defender en la Cámara de Diputados de la Nación, los derechos e intereses de todos los argentinos y argentinas, pero especialmente, de todos los formoseños”.

Asimismo, consideró que “hoy estamos siendo gobernados a nivel nacional por el peor gobierno de la historia; tenemos un presidente que no tiene sensibilidad social, que aplica políticas de ajuste, endeudamiento y hambre que perjudican muchísimo a toda la sociedad argentina”.

Por eso, enfatizó en que “somos los diputados los que vamos a llegar a la Cámara y vamos a defender, desde ahí, lo que tenemos los formoseños para mostrar al país y al mundo”, y nombró, por ejemplo, “tenemos el mejor sistema de educación pública, gratuita y de calidad y el mejor sistema de salud pública y no solamente con los mejores edificios de hospitales o los equipamientos más modernos, sino que también tenemos a los mejores profesionales de la salud del país”.

En este sentido, insistió en que “el Gobierno nacional no solamente está perjudicando, sino que también está robando los recursos a todos los argentinos”.

Respecto a la presentación del presidente Javier Milei en el Movistar Arena consideró que “fue patético” y marcó que “fue una fiesta pagada por el pueblo argentino para que él pueda satisfacer esas ansias de ser un rock star, y no entiende que es el presidente de un país”.

Insistió en que “no entiende que es el presidente que está llevando a la ruina el país que está gobernando”, destacando que “es totalmente repudiable su accionar cuando tenemos un país que verdaderamente está atravesando una crítica situación en lo económico, social y político debido a sus malas decisiones y él (Milei) se da el gusto de alquilar un estadio que es carísimo”.

“Ese es el presidente que tenemos, y por eso creemos y estamos seguros que nosotros con esta herramienta constitucional y democrática que tenemos los argentinos, que es el voto a través de las urnas, este 26 de octubre le vamos a decir basta a las políticas crueles, inhumanas, de ajuste, endeudamiento y de hambre que viene llevando adelante”.

Y al finalizar, resaltó que “como dice nuestro Gobernador, todas las provincias, y acá en Formosa va a ser más fuerte que nunca ese azul, porque los formoseños vamos a elegir a los candidatos del FdV, que somos los que vamos a llegar a la Cámara de Diputados, y desde ahí vamos a defender los derechos de todos los formoseños”.



