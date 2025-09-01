“El Modelo Formoseño protege a su gente frente al ajuste de Milei”, afirmó Jorge Román

El diputado provincial, Jorge Román, destacó el anuncio realizado este jueves 2, por el gobernador Gildo Insfrán, respecto al incremento salarial para los trabajadores del Estado provincial y sus jubilados, subrayando que la medida ratifica el rumbo del Modelo Formoseño frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional.“Una vez más, nuestro gobernador demuestra con hechos concretos que el pueblo formoseño no está solo en medio de la crisis que provocan las decisiones del presidente Milei. El aumento salarial del 10% que se suma a los anteriores y alcanza el 55% acumulado en lo que va del año es una clara señal de un Estado presente, que se hace cargo de cuidar el poder adquisitivo de sus trabajadores y jubilados”, expresó Román.El legislador resaltó que la medida incluye también al sector docente, a través de la actualización del Punto Índice y el incremento en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) y Conectividad Provincial.“Esto significa que nuestros educadores, que son la columna vertebral de la sociedad, tendrán un reconocimiento justo en un contexto en el que la Nación castiga con recortes y ajuste”, señaló.Román hizo hincapié en la decisión del Gobernador de fijar un salario mínimo de bolsillo garantizado de 880 mil pesos para todos los escalafones de la Administración General.“Mientras Milei propone hambre, miseria y paralización de la obra pública, aquí en Formosa se garantiza un piso digno para que ningún trabajador quede por debajo de lo necesario para sostener a su familia”, afirmó.El diputado también resaltó que el incremento beneficiará a jubilados, pensionados y beneficiarios del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), abarcando a todos los sectores de la administración provincial.“No se trata sólo de números, sino de una visión política: la de un Gobierno que no se endeuda, que administra con responsabilidad y que pone los recursos al servicio de su gente. Ese es el contraste más claro con el modelo de Milei, que ahoga a las provincias y premia a los grupos financieros”, indicó.Román concluyó señalando que “el Modelo Formoseño vuelve a demostrar su fortaleza, su coherencia y su humanidad. Mientras otros aplican la motosierra para destruir derechos, aquí se construye con solidaridad, justicia social y compromiso federal”.