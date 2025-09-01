El Festival Regional del Alfajor abre la agenda turística de octubre

El Ministerio de Turismo publicó la agenda de octubre, invitando “a todos y a todas a participar de la gran variedad de actividades que se realizarán en las diferentes localidades de nuestra provincia”.



Este fin de semana, el principal atractivo será el segundo Festival Regional del Alfajor, que se desarrollará el sábado 4 y domingo 5, desde las 17 horas, en el Galpón “G” del Paseo Costanero “Vuelta Fermoza”.



Este encuentro, impulsado por el Gobierno de Formosa, a través de la Subsecretaría de Empleo, dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, en conjunto con otros organismos y emprendedores locales, busca posicionar en la Región NEA al alfajor formoseño.



En cuanto al interior provincial, el domingo 5 se llevará a cabo el festival por el 79º aniversario de Mayor Villafañe, con serenata y expo feria artesanal y de producción local. Será a partir de las 18.30 en esa localidad, con espectáculos musicales en vivo.



Otras localidades que celebrarán su aniversario fundacional en este mes serán Laguna Yema y Fortín Lugones. En el primer caso, se trata del aniversario número 100 y se evocará el miércoles 8, mientras que en Lugones se hará lo propio para festejar su 110º aniversario el viernes 10 con un festival y feria de emprendedores.



Se suma Gran Guardia, que festejará su 88º aniversario el sábado 11 con una serenata y un asado popular.



Asimismo, en Clorinda se vivirá un gran acontecimiento deportivo, con el cuarto Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán” de fútbol femenino. Serán tres días (viernes 10, sábado 11 y domingo 12), en los que se contará con la participación de más de 120 equipos y 2000 jugadoras que disputarán los partidos en más de 20 predios deportivos de la localidad.



En otro orden, en el marco del Octubre Rosa, que es el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, la Costanera “Vuelta Fermoza” de Formosa Capital albergará la Maratón Rosa 5K.



Teniendo en cuenta que está prevista para el sábado 18, las inscripciones se realizan en el Mástil Municipal (Avenida 25 de Mayo y calle San Martín) de la ciudad capital, de lunes a viernes, de 18 a 21 horas.



Cabe señalar que las inscripciones son gratuitas y desde la organización, la Fundación “Abriendo Surcos”, se informó que al momento de retirar el kit se puede sumar una colaboración solidaria de leche y/o pañales, los cuales serán destinados al Hospital de la Madre y el Niño de Formosa.



A todo ello se agregan las actividades fijas en espacios como la Cruz del Norte, el Paseo Guadalupe Florece, el Patinódromo, el Paraíso de los Niños, la Plaza San Martín, la Costanera capitalina, entre otros, así como los campings municipales en las localidades del interior provincial.