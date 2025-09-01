Militantes de la salud del Frente de la Victoria ofrecieron servicios a los vecinos de los barrios Guadalupe y San Francisco





Con gran alegría y satisfacción, las jornadas cerraron con un total de 5838 prestaciones brindadas.

En la mañana del jueves 2, los vecinos de los barrios Guadalupe y San Francisco fueron beneficiados con amplios operativos sanitarios llevados adelante por un equipo de militantes de la salud del Frente de la Victoria (FdV).

Desde horas tempranas, los profesionales estuvieron apostados frente a los centros de salud, ubicados en ambos barrios, para brindar atenciones médicas, desde numerosas especialidades, entrega de medicamentos y anteojos, estudios complementarios, vacunación, consejería y asesoría, más otras tantas prestaciones, todas de forma gratuitas.

En ese marco, fueron concretados un total de 5838 servicios en ambos barrios, donde el FdV, demostró una vez más su compromiso de cuidar la salud, acompañar y asistir a los formoseños en cualquier lugar de la provincia.

Al respecto, la odontóloga y militante Valeria Venica, , expresó su alegría por la buena convocatoria “porque a pesar de la lluvia, la gente se acercó muy temprano queriendo sacar turno y le informamos que no era necesario ya que todas las prestaciones estaban a disposición”.

Entre las especialidades ofrecidas, la profesional nombró a “clínica médica, cardiología, ginecología, oftalmología, obstetricia, pediatría, dermatología, odontología, enfermería, psicología, traumatología, neumonología” y otras tantas.

Por su parte, otra de las militantes del Partido Justicialista, la doctora Julieta Díaz Lorenzo, hizo notar que los operativos se realizaron “en simultáneo en los dos barrios, con la presencia de una gran cantidad de especialistas para brindar las mejores atenciones”.

“Sentimos una gran felicidad de poder acompañar a la gente que vino a solicitar los servicios y que, a su vez, invitaron a acercarse a sus familiares, amigos y conocidos ”, indicó.

Marcó, que las prestaciones fueron completas “porque, por ejemplo, un paciente que se atendió con el oftalmólogo, si le recetó un anteojo y ya pudo pasar a retirarlo de manera gratuita, yéndose a su casa con lo que necesitaba”.

“Otro ejemplo, es de una persona que recibió una atención de traumatología y ya pudo retirar la medicación”, agregó, al mismo tiempo que subrayó que todo “forma gratuita”.

Acciones más que palabras

En este marco, cabe destacar que el operativo abarcó un total de 938 atenciones médicas con 469 entregas de medicamentos, más 479 atenciones odontológicas y 202 atenciones obstétricas.

Asimismo, fueron hechas 305 atenciones oftalmológicas, complementadas con la entrega de 453 anteojos, más el servicio de enfermería que concretó 733 atenciones.

En los dos camiones sanitarios, sumaron 151 entre ecografías y mamografías realizadas. Demás, se hicieron 40 análisis de laboratorio, 24 determinaciones para grupo y factor sanguíneo y 96 radiografías.

A su vez, fueron aplicadas 57 dosis de vacunas y el programa de Nutrición brindó 132 atenciones, mientras que el de Diabetes y Sobrepeso, 75.

El servicio social atendió 202 consultas y la Junta Evaluadora de Discapacidad dispuso 27 atenciones con sus respectivos trámites.

Los vecinos tuvieron la oportunidad de comprar productos del PAIPPA y del Programa Soberanía Alimentaria, además de acceder a la vacunación y desparasitación de mascotas. También, pudieron disfrutar, especialmente las niñas y niños, de pintacaritas, actividades recreativas, deportivas y otras tantas.

Agradecimiento

Una vecina, María Cristina Torales, agradeció a los médicos militantes y a todo el equipo de salud del Frente de la Victoria “por todos los servicios que nos dieron hoy en el barrio Guadalupe. Sinceramente, quiero felicitarlos”, expresó.

También, comentó que acompañó a su hija para que sus nietos reciban atención pediátrica “y, gratamente, me encontré con una galería de médicos en distintas especialidades, como si hubiera estado en una clínica privada”.

“En medio de eso, me sentí descompuesta y fui asistida rápidamente. Mi glucosa estaba alta, en 352, los diabetólogos me atendieron, me pidieron análisis de sangre que me hicieron en el momento, más una ecografía abdominal para ver cómo estaban mis riñones”. Posteriormente, la mujer fue atendida por los médicos clínicos.

“Me medicaron y me entregaron los remedios correspondientes de forma gratuita e, inclusive, me indicaron la interconsulta con el oftalmólogo que luego de la evaluación, me recetó anteojos que ahí mismo me entregaron sin ningún costo. También, me hicieron un chequeo odontológico”, mencionó.

Finalmente, expuso: “Estoy contentísima. No sé cómo puedo agradecerles, en nombre mío y de mis dos hijas por la completa atención que nos dieron y todo lo que hicieron por muchos vecinos”.



