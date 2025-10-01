El Ministro de Educación y el Decano de la UTN renovaron convenios de carreras para Formosa 2026

Con esto se consolida la presencia de la UTN, creada por el General Juan Domingo Perón, fortaleciendo la formación técnica y el desarrollo educativo de Formosa.

El ministro de Cultura y Educación, ingeniero Julio Aráoz, y el decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Resistencia, ingeniero Jorge de Pedro, firmaron la renovación de convenios para las carreras que se dictarán en Formosa a partir de 2026.

La visita del decano de la UTN - Regional Resistencia, Jorge de Pedro se realizó en el marco del Formosa Hack 2025, evento tecnológico que tuvo como objetivos fomentar la innovación y la creatividad, desarrollar habilidades técnicas y blandas, promover la colaboración interinstitucional y exponer el talento de 130 estudiantes del Nivel Superior y Universitario de instituciones educativas de Formosa.

Sobre esto, el ministro Aráoz destacó: “Contamos con la grata presencia del decano Jorge de Pedro, quien es un hijo de esta tierra formoseña”, y señaló que “juntos cerramos la programación de actividades académicas en la extensión de carreras de la UTN en Formosa para el año 2026”.

“Fue una satisfacción enorme, sin dudas”, valoró el Ministro.

Apostar a la educación

En la misma línea, Jorge de Pedro, decano de la Facultad Regional de Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional, subrayó que “venimos trabajando ya desde hace unos años tanto con el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, como con el rector de la UTN, el ingeniero Rubén Soro”.

Precisó que frente a la falta de apoyo y respuesta del ámbito nacional, “estamos trabajando en un proyecto, desde la provincia de Formosa, de poder contar nosotros (UTN) con un edificio para la Facultad Regional Formosa”

Y resaltó que “el hecho de que pueda, una universidad nacional llegar hasta Formosa, con fondos provinciales, es algo nunca visto y felicito y agradezco al Gobierno provincial”.

Sobre la hackatón, expresó: “Quedé maravillado con los resultados finales del trabajo intenso de esas 24 horas de chicos y chicas, la mayoría, formoseños”, destacando que “el desarrollo y la capacidad técnica y de innovación que vi en los equipos, es asombrosa”.

“Como le dije al ministro de Educación, Julio Arauz, estas generaciones nos están pasando por arriba por la capacidad que tienen de poder, en tan poco tiempo, plantear soluciones e ideas innovadoras apoyadas desde lo técnico”, señaló.

Asimismo, comentó que de la jornada también participaron alumnos de la extensión áulica Formosa de la UTN y sostuvo que “eso nos da orgullo”, sobre todo porque “siempre pensamos en avanzar con el sueño de poder acercar la educación a la gente y por eso me quedé muy contento con los resultados que estamos logrando en la provincia”.

De esta manera, felicitó “a la sociedad que elige seguir formando y educándose para generar el cambio que necesitamos, y al Gobierno de Formosa que tiene la clara decisión de seguir apostando a la educación para salir adelante”.

Además, mencionó que “el IPF es maravilloso y la verdad que es envidiable toda la infraestructura y el apoyo que tienen los formoseños para seguir formándose”.

Enfatizó en que “por eso estoy detrás de ese gran proyecto, a través de esta extensión áulica, trabajando muy fuertemente junto al Gobierno y el apoyo de la provincia de Formosa para poder tener nuestra Universidad bien instalada, ya como Facultad Regional Formosa, seguramente dentro de algún tiempo”.

Y al concluir, lamentó que “hoy nos encontramos con un Gobierno nacional que permanentemente está denostando al sistema de educación público, algo que realmente siempre fue una característica y una insignia del país”, considerando que “es una situación muy crítica y lamentable, y que estamos esperando que inmediatamente se revierta”.



