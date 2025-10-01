Comenzó la promoción de carreras de la Universidad Provincial de Laguna Blanca

En el marco de las acciones de difusión de su oferta académica, la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) dio inicio a la promoción de carreras, con el objetivo de acercar a los jóvenes de distintas localidades de la provincia las oportunidades de formación profesional que ofrece la institución.

El equipo de la UPLaB estuvo conformado por la vicerrectora, la doctora Andrea Soledad Florentín; el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el doctor Julián Emilio Bibolini; el secretario académico, el doctor Julio David Caballero; y la estudiante de Ingeniería en Producción Agropecuaria, Ximena Gamarra, quienes realizaron visitas institucionales a las localidades de El Espinillo, Villa General Güemes y San Martín Dos.

Durante las presentaciones se expusieron las propuestas académicas de Medicina, Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Ciencias Ambientales e Ingeniería en Producción Agropecuaria, destinadas a estudiantes del Nivel Secundario, docentes y familias.

La iniciativa busca fortalecer la formación profesional orientada al desarrollo rural sostenible, la producción agroalimentaria con calidad y valor agregado, y la promoción de la salud en la provincia de Formosa, consolidando el vínculo entre la universidad y las comunidades del territorio provincial.

De esta manera, la Universidad Provincial de Laguna Blanca reafirma su compromiso con una educación pública, gratuita y de excelencia, orientada al bienestar de la comunidad formoseña y al arraigo de los jóvenes dentro de la provincia.

Las preinscripciones estarán abiertas del 3 de noviembre al 10 de diciembre.

Los interesados en acceder a más información sobre este tema, pueden visitar la página web: uplab.edu.ar.



