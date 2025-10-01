El Hospital “Pte. Juan Domingo Perón” cumple 22 años de atención de alta complejidad en Formosa

El Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” conmemora este 14 de octubre un nuevo aniversario de su puesta en funcionamiento, cumpliendo 22 años de servicio ininterrumpido a la comunidad formoseña.

La inauguración del Hospital de Alta Complejidad el 14 de octubre de 2003 marcó un antes y un después en el sistema sanitario de Formosa. El acto inaugural contó con la presencia del gobernador Gildo Insfrán y el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, consolidando así el compromiso conjunto entre la provincia y la Nación para fortalecer la salud pública.

Al respecto, la administradora general, la doctora Margarita Batista, comentó: “La visión estratégica del Modelo Formoseño permitió materializar un sueño largamente anhelado, que los pacientes formoseños pudieran acceder a servicios médicos de alta complejidad sin necesidad de trasladarse a otras provincias. Esta decisión política no solo representó un avance sanitario, sino también social, al evitar el desarraigo de las familias y reducir los costos asociados a los tratamientos fuera de la provincia”.

“A lo largo de estos 22 años, el HAC se ha consolidado como un referente en atención médica especializada, incorporando tecnología de punta y desarrollando procedimientos complejos que han salvado miles de vidas. A la fecha, hemos registrado 1.034.050 atenciones en consultorios externos, incluyendo pacientes adultos y pediátricos”, subrayó.

En cuanto a egresos hospitalarios por internación adultos y pediátricos, la cifra alcanza 83.881 casos. Y respecto a intervenciones quirúrgicas, se han realizado 104.113 cirugías entre quirófano central y SECMA. Asimismo, se han concretado 329 trasplantes, que incluyen trasplantes renales, hepáticos, cardiacos, renopáncreas y hepatorrenales, agregó.

“El éxito del HAC no sería posible sin el compromiso diario de su equipo de profesionales –subrayó-. Médicos especialistas, personal de enfermería, administrativos y auxiliares trabajan mancomunadamente para ofrecer a cada paciente no solo excelencia técnica, sino también la contención humana que caracteriza al sistema de salud formoseño”.

Puso en valor que “cada día, estos profesionales reafirman su vocación de servicio, brindando atención de calidad con calidez humana, convirtiendo al Hospital de Alta Complejidad en mucho más que un hospital, en un símbolo de esperanza para miles de familias formoseñas”.

“A lo largo de todos estos años trabajamos sosteniendo los mismos valores: ética, equidad, accesibilidad y calidad. Seguimos apostando a este modelo de crecimiento y transformación en nuestra provincia con calidad y justicia social”, destacaron desde la institución.

Estos principios rectores han guiado cada decisión y cada acción del HAC durante más de dos décadas, consolidando un modelo de salud pública que pone al paciente en el centro y garantiza que la atención médica de excelencia sea un derecho accesible para todos sin excepción, remarcaron.

Con 22 años de trayectoria, el HAC continúa creciendo y adaptándose a los desafíos de la medicina moderna, manteniendo siempre su compromiso fundamental: garantizar el derecho a la salud de todos los formoseños con la más alta calidad y sin distinción alguna, se resaltó.



