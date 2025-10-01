El Círculo de Legisladores realizó una capacitación sobre la BUP

En el marco de las próximas elecciones nacionales de medio término, que se desarrollarán el 26 de octubre, el Círculo de Legisladores de Formosa, organizó una charla sobre la Boleta Única Papel (BUP), este martes 14 de octubre, desde las 10 horas, a cargo de la jueza integrante del Tribunal Electoral Permanente (TEP), Sandra Moreno.

Al dialogar con AGENFOR, Moreno explicó que, durante el encuentro, abordó esta nueva modalidad de sufragio y las nuevas normativas con el fin de “familiarizar” a los electores con la misma.

Asimismo, agradeció al presidente del Círculo, Luis Sebriano, por la invitación y sostuvo que “es un honor estar aquí”.

En cuanto al acompañamiento que está haciendo el TEP a la Justicia Federal de cara a los próximos comicios, indicó que “estamos trabajando de forma conjunta”.

“En este caso se constituye la Junta Electoral con el doctor Guillermo Alucín y el doctor Luis Benítez, que es el fiscal general con competencia electoral. Así que están trabajando y nosotros asistimos en todo lo que sea necesario”, señaló.

Por último, Moreno hizo extensivo el agradecimiento al doctor Pablo Morán, juez federal con competencia electoral, por brindar el material para llevar adelante este tipo de capacitaciones y su predisposición para llegar con estas herramientas a la mayor cantidad posible de personas.



