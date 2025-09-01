Detuvieron a varios sujetos con causas pendientes con la Justicia

Las intervenciones se realizaron en la ciudad de Formosa, en Las Lomitas y Comandante Fontana

Efectivos policiales aprehendieron a cuatro hombres por cometer faltas y delitos, en el marco de controles y patrullajes a lo largo de la geografía provincial.

El primer procedimiento ocurrió el miércoles último, a las 00:40 horas, en el barrio Loma de Las Lomitas, cuando los policías realizaban recorridas e identificaron a un joven de 20 años, que registraba pedido de captura en una causa judicial.

Ese mismo día, a las 13:50 horas, integrantes de la brigada de la Unidad Regional Cinco y de la comisaría de la misma localidad identificó a un sujeto de 26 años, imputado en una causa judicial por “Amenaza con el uso de arma blanca en contexto de violencia de género”.

El tercer caso sucedió el martes último, alrededor de las 02:30 horas, cuando los uniformados de la comisaría Comandante Fontana recorrían las calles internas del barrio Santa Catalina e identificaron a un individuo de 44 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, quien además registraba pedido de captura vigente en esa provincia.

El último procedimiento se realizó este jueves a las 04:00 horas, en la Terminal de Estación de Ómnibus de Formosa (ETOF), cuando personal de este destacamento identificó a un hombre de 35 años que registraba pedido de comparendo en una causa contravencional con intervención del Juzgado de Paz De Menor Cuantía N° 1.

En las cuatro intervenciones, los aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial, notificados de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)



