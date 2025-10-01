Caffa hizo un repaso de las obras públicas que están en marcha en la provincia de Formosa





El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el ingeniero Javier Caffa, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre la marcha de muchos de los trabajos que se están ejecutando, tanto en la ciudad de Formosa como en el interior provincial, precisando que, en la actualidad, Formosa ejecuta más de 140 obras de distinto tipo.

Entre los rubros que mencionó el funcionario, estaban, por ejemplo, las obras viales, obras que se encuentran dentro de lo que es el manejo de los recursos hídricos, pavimento urbano y desagües fluviales. Y luego hizo un repaso por algunas de ellas.

En primer lugar, especificó que en la ciudad de Formosa se trabaja en la construcción del muro de protección de costas y el acceso al puerto de cargas por la avenida Napoleón Uriburu, “donde se está construyendo toda la obra básica de desagües y estabilizado granular”.

Así se avanzará “con la consolidación del acceso y conexión al puerto de cargas”, aseguró y agregó que, por otra parte, se pavimentan las calles Martín Rodríguez y Arenales.

En ese punto, consignó Caffa que se concluyó hace poco en el barrio Villa del Carmen con una importante obra de desagües fluviales. Esto permitió –según explicó- dar una solución a la problemática que afectaba a los vecinos de esa zona, cuando “cada lluvia importante, ocasionaba el anegamiento de varias casas”.

Por su parte, en el interior de la provincia también dijo el titular de Vialidad Provincial que “se están haciendo muchas obras de estabilizado granular que incluye la construcción de la obra básica, es decir, el terraplén con compactación especial y las obras de drenaje fluvial”.

Ello se está haciendo, por ejemplo, en la Ruta Provincial N° 32, entre Fortín Soledad y Las Lomitas; la RP N° 5, entre Misión Laishí y Colonia Yataí, indicó. Lo mismo que están “con ese mismo tipo de trabajo, la RP N° 4, tramo que va de Buena Vista a Primera Punta; la RP N° 8, entre Colonia La Primavera y Siete Palmas”, agregó.

Después también sumó los trabajos de “pavimentos urbanos en Ingeniero Juárez, con la avenida Degen, y los desagües fluviales de un sector importante de esa localidad”.

Asimismo, en Estanislao del Campo, según expuso, se está construyendo pavimento rígido en toda la zona de la Terminal de Ómnibus y “empezaremos ahora con el desagüe fluvial” en esa localidad, anticipó.

Por otro lado, continuó exponiendo que hay obras de bacheo de rutas pavimentadas, como parte del mantenimiento de ellas, por ejemplo, en la RP N° 1 entre Misión Laishí y El Colorado. “También en la RP N° 28, entre Las Lomitas y Posta Cambio Zalazar; la RP N° 9, en el tramo que va de El Colorado a Mansilla; y se iniciará ahora con el bacheo de la RP N° 24, RP N° 26”, detalló.

Para finalizar, en lo que respecta al manejo de los recursos hídricos, y “como sucede siempre todos los años, se está interviniendo ya en terraplenes de mitigación de los desbordes del río Pilcomayo en la zona de Rinconada criolla y, en el norte, en la zona de Río Muerto”, resaltó.



