Amenazó de muerte a su pareja y terminó detenido

• Ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio 8 de Diciembre de la localidad Tres Lagunas

Efectivos de la Subcomisaría Tres Lagunas detuvieron a un sujeto de 36 años, imputado en una causa por “Amenaza en contexto de violencia de género”, horas después, conforme orden judicial, recuperó libertad sujeto a medidas cautelares de “Exclusión de hogar y prohibición de acercamiento”.

El viernes último, una mujer de 43 años denunció en la dependencia policial que alrededor de las 00:30 horas su pareja fue a su domicilio, ubicado en la calle Bermejo del barrio 8 de Diciembre, en estado de ebriedad, la amenazó de muerte y la agredió físicamente.

La víctima fue contenida por el personal de la Oficina de Género y Violencia Intrafamiliar de la subcomisaría y trasladada hasta el Hospital de Tres Lagunas, donde el médico de turno informó que no presentabas lesiones.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Amenaza en contexto de violencia de género”, luego los uniformados aprehendieron al imputado, se lo notificó de su situación procesal y alojado en celda policial a disposición de la Justicia provincial.

Luego, por orden del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, el detenido recuperó libertad y fue notificado de las medidas cautelares de “Exclusión de hogar y prohibición de acercamiento” hacia su expareja y el grupo familiar de la víctima. (Con foto).







