Efectivo policial le salvó la vida a un bebé

• Ocurrió en la Plaza San Martín de esta ciudad

Un agente de la Policía de Formosa socorrió a un pequeño de un año y tres meses que se atragantó con una chipa en plena calle Sarmiento, en inmediaciones a la fuente de aguas danzantes, de la Plaza San Martín de esta ciudad.

Este destacable y valiente acto policial ocurrió el martes último, alrededor de las 20:00 horas, cuando la madre y la abuela del bebé solicitaron auxilio a los uniformados en forma desesperada.

Allí, dos agentes de la fuerza provincial que recorrían la zona en forma preventiva respondieron de inmediato y pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en las capacitaciones para salvar vidas en casos extremos.

El Agente Orlando Colina advirtió que el pequeño no podía respirar y con gran serenidad y rapidez aplicó la “maniobra de Heimlich”, procedimiento de primeros auxilios que se utiliza para desobstruir una vía aérea obstruida, que ayuda a expulsar un objeto extraño de su garganta o tráquea mediante compresiones abdominales.

Esa maniobra realizada en tiempo y forma, de manera adecuada, permitió que el bebé expida el alimento y vuelva a respirar.

Un conmovedor acto de amor y vocación de servicio del personal policial marca la importancia de la capacitación permanente, que hace posible dar respuestas eficientes a los requerimientos de la comunidad.

Durante la intervención, el Agente Fernando Duarte brindó contención a los familiares, en medio de la conmoción general de los ocasionales transeúntes, que acompañaban la escena con plegarias y muestras de preocupación.

Minutos después, arribó una ambulancia del SIPEC y el personal médico asistió al bebé y confirmó que estaba fuera de peligro, por lo cual no fue necesario su traslado al Hospital de la Madre y el Niño.

El alivio de la familia y los aplausos espontáneos de los espectadores coronaron este gesto de humanidad y profesionalismo, que refleja el compromiso de los efectivos policiales con la vida.