Caso de abuso sexual: Niña ingresó al Hospital de Clorinda con dolor abdominal y murió cuando la trasladaban a Formosa

• La autopsia del cuerpo de la menor debeló además que presentaba signos de abuso sexual. Se inició un sumario de prevención caratulado: “Abuso sexual con acceso carnal y homicidio culposo”

La Policía investiga las circunstancias que derivaron en la muerte de una niña de seis años; mientras que el Juzgado de Instrucción y Correccional de la segunda ciudad caratuló el hecho como “Abuso sexual con acceso carnal y homicidio culposo”.

El martes último, alrededor de las 23:40 horas, una mujer de 28 años llevó a su hija hasta el Hospital Cruz Felipe Arnedo y comentó que cinco días atrás ya la había llevado por dolores abdominales y el diagnóstico fue una infección urinaria, con la correspondiente receta de medicamentos, pero que habría decidido suministrarle remedios yuyos.

Por su parte, la doctora que atendió a la menor de edad aseguró que la paciente ingresó a la guardia en mal estado, con cuadro de 10 días de evolución, dolor abdominal, intoxicación por yuyos.

Agregó que la última consulta fue el 2 de octubre y que la infección era generalizada, razón por la cual ordenó su inmediata derivación hasta el Hospital de la Madre y el Niño de la ciudad de Formosa en una ambulancia del SIPEC.

Sin embargo, la niña falleció camino al nosocomio capitalino y se puso en conocimiento del caso a la jueza de Instrucción y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, Dra. Mariela Isabel Portales.

La magistrada ordenó el traslado del cuerpo de la menor de edad a la morgue judicial y la forense judicial determinó como causal de la muerte: “Paro cardiorrespiratorio muerte en investigación judicial”.

También que se labre el acta de constatación en el domicilio de la niña y se reciba declaración testimonial de la madre y la abuela materna porque la víctima presentaba rasgos de abuso sexual con acceso carnal.

A todo esto, efectivos policiales detuvieron a un hombre de 31 años, (padrastro) domiciliado en el barrio San Miguel, quien fue notificado de su situación legal y quedó detenido en una de las celdas de la Unidad Penitenciaria N° 5.

El cuerpo de la pequeña fue entregado a su madre para su velatorio e inhumación; mientras que se inició un sumario de prevención caratulado: “Abuso sexual con acceso carnal y homicidio culposo”. (Con foto)



