Aprehendieron a una empleada desleal en el barrio San Martín de esta ciudad.





• Durante un allanamiento se recuperó parte de lo sustraído

Una mujer que se desempeñaba como empleada doméstica abusó de la confianza de su empleadora, se apoderó de una importante suma de dinero de manera ilegal y terminó detenida.

Integrantes del Departamento Informaciones Policiales, Sección Robos y Hurtos, iniciaron la investigación tras tomar conocimiento del caso, registrado en una vivienda del barrio San Martín de esta ciudad.

Tras las tareas de campo y recolección de datos, se estableció que la autora del hecho sería una joven de 22 años que se desempeñaba como empleada doméstica de la familia.

Todos los elementos probatorios reunidos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial, quien ordenó allanar la casa de la mujer.

La requisa domiciliaria se concretó este último martes, en el inmueble ubicado en el barrio Bernardino Rivadavia.

Allí se procedió al secuestro de una importante suma de dinero y otros bienes que fueron adquiridos recientemente.

La mujer fue notificada de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)



