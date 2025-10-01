Detuvieron a un sujeto cuando pretendía sustraer materiales de construcción

• Por el caso, se inició una causa judicial por “Hurto” con intervención de la Justicia provincial

Efectivos de la fuerza provincial aprehendieron a un hombre cuando intentaba sustraer ladrillos de una obra en construcción, en el barrio Virgen del Carmen de esta ciudad.

El miércoles último, alrededor de las 12:30 horas, integrantes de la Zona 9 del Comando Radioeléctrico Policial realizaban recorridas preventivas en inmediaciones a la manzana 42, del mencionado conglomerado habitacional.

Durante esa actividad, fueron alertados por vecinos que un sujeto sustrajo materiales de una obra y los trasladaba en una camioneta.

De inmediato, los policías desplegaron un amplio operativo por la jurisdicción y minutos después detuvieron la marcha del vehículo; mientras que el conductor comentó que un hombre lo contrató para realizar un flete, desconociendo la procedencia de los objetos, por lo que se aprehendió a un joven de 22 años, que estaba en las inmediaciones.

Luego llegó el propietario de la obra, quien radicó la denuncia por el caso, el personal de la Subcomisaría Puente Uriburu realizó las actuaciones procesales y la Delegación Policía Científica documentó el procedimiento.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, donde se lo notificó de su situación procesal y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.