Detuvieron a tres sujetos y secuestraron un arma de fuego

Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Lesiones leves y amenaza con el uso de arma de fuego”

Efectivos de la Comisaría Estanislao del Campo aprehendieron a tres hombres y secuestraron un rifle calibre 22, tras un allanamiento en la Colonia Juan Bautista Alberdi de esa localidad.

Un hombre denunció que estaba en su casa, cuando en forma imprevista inadaptados lo golpearon, dos de los cuales estaban armados.

De inmediato, se realizaron las averiguaciones y los datos obtenidos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo de la Dra. Gabriela Soledad Plazas, quien otorgó una orden de allanamiento para la vivienda de los presuntos autores.

La medida judicial estuvo a cargo de los efectivos de la Comisaría Estanislao del Campo en un domicilio ubicado en la colonia San Juan Bautista Alberdi.

Durante la requisa detuvieron a tres sujetos y secuestraron un rifle calibre 22, que interesa en la investigación.

Los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



