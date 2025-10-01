Aprehendieron a un sujeto y retuvieron a un adolescente

Los inadaptados incendiaron un alquiler y sustrajeron bienes

Uniformados de la Comisaría General Manuel Belgrano aprehendieron a un hombre y retuvieron a un joven por incendiar una vivienda y sustraer pertenencias.

El domingo último, alrededor de las 00:15 horas, los integrantes de la dependencia tomaron conocimiento del caso y el personal de la Delegación de Bomberos extinguió el incendio de un inmueble que funciona como alquiler.

En medio de la compleja situación, los policías demoraron a un inquilino y un adolescente en averiguación del caso.

Minutos después llegó la propietaria y denunció que ambos consumían bebidas alcohólicas, mientras que en un determinado momento el adolescente ingresó al interior de la casa y provocó el incendio; sumado a la sustracción de un calefón.

El perito de Bomberos realizó la pericia y determinó que el incendio fue producido de manera intencional.

El adulto fue trasladado hasta la dependencia policial y el adolescente entregado a sus padres en carácter de guarda tutelar.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Daño por incendio y robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.



