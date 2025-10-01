Secuestraron un yacaré sin vida y elementos de pesca

El procedimiento tuvo lugar en la Ruta Provincial N° 28 y guarda relación con una publicación realizada en redes sociales

Integrantes de la Subcomisaría Posta Cambio Zalazar, dependiente de la Unidad Regional Siete, secuestraron un yacaré muerto, ejemplar que está protegido por la Ley Nacional de Fauna; además de equipamientos de pesca.

El hecho ocurrió días atrás, cuando el personal de la Delegación de Seguridad Vial Ruta N° 28, fue alertado por transeúntes sobre un automóvil que transportaba un yacaré.

Inmediatamente, los uniformados detuvieron la marcha de un vehículo Fiat Uno Fire, conducido por un hombre, acompañado por un adolescente de 15 años.

Durante la verificación del vehículo, constataron que en el baúl se encontraba el ejemplar junto a varios elementos de pesca.

Ante la situación, se labró el acta de infracción a la Ley Nacional de Fauna al conductor por realizar actividades de caza y transporte de un animal protegido en una zona natural, sin autorización.

Los elementos fueron secuestrados y se procedió a la incineración del ejemplar, conforme lo establece la normativa vigente.

Luego se dio intervención a la Dirección de Registro, Control y Fiscalización del Ministerio de Producción y Ambiente para las actuaciones complementarias.



