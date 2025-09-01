Agredió a su expareja y terminó detenido

También rompió el teléfono celular de la víctima

Integrantes de la Subcomisaría Puente Uriburu aprehendieron a un hombre, de 27 años, por golpear a su expareja de 18 años, en el barrio Virgen del Carmen de la ciudad de Formosa.

La mujer denunció este miércoles que su ex pareja se tornó agresivo, la golpeó y le rompió el teléfono en medio de una charla.

Luego el personal de la Oficina de Género realizó las actuaciones procesales y brindó contención a la víctima; mientras que el individuo fue detenido por miembros de la brigada investigativa.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, se lo notificó de su situación procesal en una causa judicial por “Lesiones y daño en contexto de violencia de género”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.



