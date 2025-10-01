Comienza nueva capacitación para obtener "Mi Primera Licencia"

El Gobierno de la Provincia de Formosa y la Municipalidad capitalina, mediante la Dirección de Tránsito, recuerdan que este miércoles 15, desde las 18 h, en las instalaciones del Club San Martín -sito en José María Amor y Obispo Scozzina del B° San Francisco- se llevarán a cabo los cursos de capacitación para que los jóvenes puedan obtener su primera Licencia Nacional de Conducir.

Por ello, los interesados deberán asistir con el DNI, copia del DNI y un bolígrafo. Cabe destacar que, además, se sorteará una motocicleta y un casco entre todos los participantes, con el objetivo de promover la formación, la responsabilidad y la educación vial desde temprana edad.



