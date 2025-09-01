Desarticularon un centro de distribución de drogas

El allanamiento se realizó en el barrio Gendarmería Nacional

Efectivos de la Dirección General Drogas Peligrosas, Delegación Laguna Blanca, detuvieron a un hombre y secuestraron plantas de marihuana, fracciones de la misma sustancia, cocaína y otros elementos de interés.

La intervención se concretó el martes último, cuando los policías fueron alertados por transeúntes sobre la presencia de un sujeto que aparentemente comercializaba estupefacientes en el Paseo Laguna Blanca, fueron hasta el lugar y lo interceptaron.

Durante el palpado preventivo de seguridad, hallaron en su poder varios envoltorios con marihuana y dinero.

El sujeto fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial.

Luego los investigadores ampliaron las tareas de campo y establecieron que en el domicilio del detenido funcionaría un centro de distribución de drogas y presentaron los elementos de prueba a consideración de la jueza Mariela Isabel Portales, quien ordenó el allanamiento.

La medida judicial se concretó el miércoles último en una vivienda ubicada en el barrio Gendarmería Nacional y estuvo a cargo de los integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas Laguna Blanca, con la colaboración de personal de la Unidad Regional Cuatro y de la brigada de investigaciones de la comisaría local.

Durante la requisa se secuestraron plantines de marihuana y la misma sustancia fraccionada, cocaína, un teléfono celular y otros elementos vinculados a la causa, todo a disposición de la Justicia provincial.



