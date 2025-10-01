De la Rosa: “Estamos muy contentos con la elección que hicimos en Formosa”

Graciela de la Rosa, quien encabezó la lista a diputados nacionales del Frente de la Victoria (FdV) que se impuso en las elecciones legislativas de este domingo 26, valoró “el triunfo contundente” que obtuvo en la provincia el Modelo Formoseño “con la conducción del gobernador Gildo Insfrán”, el cual “fue el mayor porcentaje de toda la Argentina”.

En declaraciones recabadas por AGENFOR, subrayó que “este triunfo de más del 58% es el porcentaje más alto que se ha sacado en la Argentina”.

Hizo notar que durante la campaña electoral, “los cuatro candidatos del Modelo Formoseño, del equipo del gobernador Insfrán, nos presentamos de este modo ante los formoseños”, enfatizando que esta victoria electoral “abre una luz de esperanza ante la confrontación de los datos a nivel nacional que dan una mayoría libertaria”.

Advirtió que “la situación está difícil en la Argentina”, ya que actualmente “está colgada de los hilos” del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Si no fuera por la ayuda” norteamericana, el país “hubiera entrado en default, en cesación de pagos”, de manera que “las cuestiones que se van a discutir a partir del 10 de diciembre en la Cámara de Diputados son fundamentales”, ya que “tienen que ver con el bolsillo de la gente”.

Inscribió aquí el proyecto del Presupuesto 2026, el cual “ya está presentado y se está tratando en comisión”, alertando que en el mismo “hay cosas muy duras, de un ajuste feroz” desde la gestión libertaria.

En ese sentido, mostró su preocupación por “el incremento de la energía mayorista que está comprendido” en el Presupuesto para el año próximo.

“Tiene mucho que ver no solamente con la dolarización que hace este Gobierno nacional del precio mayorista de la energía eléctrica, sino también con el retiro de los subsidios”, indicó y planteó que hay un “gran temor” por lo que puede ocurrir el año que viene.



