Charla sobre la BUP con cocido y torta frita concreta en los barrios el Partido Intransigente

El barrio Antenor Gauna en la jurisdicción 5 fue epicentro de una nueva charla para explicar detalles de la BUP (Boleta Única Papel) que se utilizará por primera vez en las elecciones nacionales del 26 de octubre. Los vecinos y vecinas de la zona recepcionaron con interés las explicaciones encabezadas por militantes del Partido Intransigente, que invitaron a votar por los candidatos del FdV, candidatos del Modelo Formoseño

Mientras la dirigencia del Partido encabezado en Formosa por el profesor Luis Recalde hablaba a la concurrencia sobre la importancia del correcto uso de este nuevo método electoral, uno grupo de mujeres militantes repartía cocido con torta frita, costumbre arraigada en nuestra cultura popular.

Sostuvo la dirigencia que este es un año crucial, que no es una elección más que el 26 de octubre se define el destino de la Argentina que hoy sufre las consecuencias del descalabro económico en el que cayó el país a raíz de las malas decisiones del frustrado rock star.

“Desde Formosa levantamos las banderas de la Justicia Social y desde Formosa debemos dar un gran ejemplo apoyando a los candidatos del FDV que son los únicos garantes de que otro país es posible”. Expresaron.







