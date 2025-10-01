Visita del ministro de la Producción y Ambiente a desarrollo agrícola en Subteniente Perín

El ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, junto al subsecretario de Producción Sustentable, Nazareno García Labarthe, recorrieron el establecimiento “Yapeyú”, un emprendimiento agropecuario de la firma Red Cow SRL, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 95 en Subteniente Perín.

Esta empresa familiar decidió invertir en Formosa, apostando por el crecimiento productivo local. Entre sus establecimientos “Yapeyú” y “Los Nietos” (al norte de Pozo del Tigre), desarrollan 20 mil hectáreas destinadas a la siembra de maíz, sorgo, soja, trigo y algodón, combinadas con pasturas megatérmicas para ganadería bovina.

Transforman y destinan los granos que se generan en la terminación del engorde de hacienda, proyectando una receptividad de 9000 cabezas bovinas suplementadas en su alimentación. A través de una fuerte inversión en infraestructura y manejo sustentable, el establecimiento logró una integración entre agricultura y ganadería, transformando el potencial del suelo formoseño en producción y valor agregado en origen.

En palabras del dueño, Federico Reim, la decisión de invertir en Formosa fue “acertada” porque las condiciones que ha generado la provincia, en materia de rutas, energía, recursos hídricos y ordenamiento territorial, permite desarrollar su actividad.

Además, agregó que “analizamos la posibilidad de agregado de valor del algodón”, generando una oferta de forraje y de comercialización de fibra, que además generan mano de obra de formoseños en la empresa.

Ejemplos como este reflejan el compromiso y la confianza en el modelo productivo de Formosa, donde la articulación público-privada impulsa el desarrollo sostenible del territorio, se subrayó desde la cartera productiva.







