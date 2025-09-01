Se brindaron diversas capacitaciones sobre la BUP en Las Lomitas

Un equipo de militantes del Partido Justicialista encabezados por el contador Ricardo Fischer, subsecretario de Economía Social, realizó una serie capacitaciones prácticas sobre el nuevo sistema de votación en vísperas a las elecciones del 26 de octubre, en las que por primera vez se utilizará la Boleta Única Papel (BUP).

El interés surgió por parte de un grupo de ladrilleros luego de haber realizado un recorrido por las diferentes ladrillerías de la localidad de Las Lomitas, en las que el Gobierno provincial ha venido trabajando desde fines del año pasado con relevamientos y organización de diferentes grupos asociativos, así como también con asistencia de herramientas, movimiento de suelo, instalación de una planta de bombeo de agua cruda para abastecer el sector de mayor aglomeración de productores, entre otras acciones.

En ese marco, el contador Fischer comentó que se han realizado varios encuentros de capacitación sobre la Boleta Única Papel, además de visitas personales, donde también conjuntamente con su equipo ya fueron explicando este nuevo sistema y sus particularidades.

En el mismo sentido, destacó que seguirán estando presentes para esta y otras actividades que pudieran requerirse como parte de un acompañamiento a los más de 125 ladrilleros relevados, que sumados a sus colaboradores (cortadores, leñeros, quemadores, etcétera) y sus familiares, suman casi unas 600 personas las que son parte de este populoso sector trabajador en Las Lomitas.

Por su parte, varios de los trabajadores ladrilleros se mostraron agradecidos con el gobernador Gildo Insfrán por el trabajo de todo su equipo y el acompañamiento, destacando la importancia de una capacitación práctica de este nuevo sistema de votación, que tiene sus pormenores, por lo que ahora se encuentran con más confianza acerca de qué deben hacer el día de la votación.

En otro orden, lamentaron que el actual intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, haya abandonado una vez más a su pueblo para “andar de paseo por otras localidades, impartiendo falsas promesas que jamás pudo cumplir”, reafirmando una vez más que “este 26 de octubre mostrarán en las urnas un contundente apoyo a los candidatos del Modelo Formoseño, marcando en la boleta fuerte, al medio y con el corazón”.



