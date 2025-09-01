Nacif valoró el incremento salarial otorgado por el Gobierno Provincial a los trabajadores estatales provinciales

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif indicó que el anuncio dado por el Gobernador de la Provincia, de un incremente salarial del diez por ciento al personal de la administración pública provincial sobre los valores vigentes al mes de febrero del corriente año, será mas que beneficioso, en un contexto en el que las medidas socioeconomías nacionales perjudicaron al País, a las economías regionales y deterioraron el poder adquisitivo del sector estatal.

Nacif, sostuvo que estas acciones son mucho mas valoradas, si se entienden que este paquete de medidas representa un desembolso adicional superior a los veintiún mil millones de pesos para el Tesoro Provincial.

Nacif valoró que tal cual lo describiera el Gobernador de la Provincia Dr. Gildo Insfrán, esto ocurre sin recurrir al endeudamiento, sumándose a los mas de trescientos veintiún mil millones ya destinados anualmente al rubro personal que se financiará íntegramente con recursos corrientes del Presupuesto Provincial. “Esto demuestra la planificación, el equilibrio fiscal, y la determinación, de que los números cierren, pero con las personas adentro, algo que está determinado y es siempre respetado en nuestro modelo formoseño”, recordó Nacif.