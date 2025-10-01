Recuperaron objetos y detuvieron a los responsables

• También aprehendieron a dos sujetos por diferentes delitos

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena, recuperaron cajones de cervezas y gaseosas sustraídos de una vivienda y detuvieron a los malvivientes; además, demoraron a un sujeto con pedido de captura y a otro por amenaza de muerte a su vecino, con la utilización de un arma blanca.

Alrededor de las 7:30 horas del lunes, un vecino de la manzana 70, denunció que tomó conocimiento que dos hombres ingresaron a su casa y le sustrajeron bienes.

De inmediato los policías, se abocaron a las tareas investigativas y detuvieron a los autores del ilícito.

Después, llegaron hasta un comercio ubicado en la manzana 73, donde el propietario comentó que los detenidos le empeñaron los cajones.

El otro caso, se concretó cerca de las 8:30 horas, cuando los efectivos recorrían en inmediaciones a la manzana 70 del barrio Fray Salvador Gurrieri y demoraron a un joven de 19 años, que registraba pedido de captura en una causa judicial por el delito de “Hurto en grado de tentativa”, con intervención de la Oficial de Gestión y Audiencia (OGA).La última intervención se llevó a cabo a las 9:30 horas, cuando un hombre de 27 años denunció que otro sujeto le profirió amenazas de muerte con un arma blanca, el cual tenía entre sus prendas de vestir.

Luego, detuvieron al hombre, e iniciaron una causa por el delito de “Amenaza con el uso de arma de blanca” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la Provincia.

En todos los casos, los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde permanecen a disposición de la Justicia.



