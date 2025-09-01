Vargas Yegros: “Para el Modelo Formoseño, el agua potable forma parte de la atención primaria de la salud”

En Tres Lagunas, el gobernador Gildo Insfrán inauguró importantes obras para la comunidad: la nueva planta de agua potable y la pileta municipal.

Respecto de la del agua, el administrador del Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP), el ingeniero Julio César Vargas Yegros, resaltó que dicha obra “es más compleja que solamente la planta”, explicando que en la localidad “se estaba abasteciendo de una pequeña red mediante aportes de agua subterránea y ahora vamos a pasar a tratar agua superficial”.

Puntualizó que el vital líquido “llega mediante el sistema del riacho El Porteño, que recibe agua del Bañado La Estrella. A la altura del Apayerey está la interconexión entre el riacho He Hé y el riacho El Porteño. A partir de ahí, como está adyacente a nuestro reservorio, lo cargamos”.

Además, pormenorizó que “allí instalamos una nueva toma de agua cruda. Se impulsa mediante un nuevo acueducto hasta esa planta, que tiene un módulo potabilizador que es capaz de procesar hasta 100 mil litros/hora”. Esto significa que “vamos a pasar de un sistema que hoy está entregando 30 mil litros al día a producir 100 mil litros por hora”.

En ese sentido, destacó que “no tiene comparación”, ya que “cambia totalmente el sistema, la calidad de agua y la distribución, porque también estamos instalando toda una red nueva de distribución en la localidad que ya tiene un avance del 74%”.

Es así que “antes del fin de año todas las viviendas van a recibir lo producido en esta planta de agua”.

A su vez, el funcionario recordó que “para el Modelo Formoseño, el agua potable forma parte de la atención primaria de la salud. Esa es la prioridad que le da el Gobierno de la provincia de Formosa a las inversiones tendientes a entregar agua potable a la población”.

Y dejó en claro que “más allá de las coyunturas nacionales”, debido a las políticas de ajuste y desfinanciamiento del actual Gobierno nacional, “el Gobernador fue claro: a lo sumo vamos a ir un poco más lento con las inversiones, pero las obras que son financiadas por el Tesoro Provincial no se detienen. Se van terminando y poniendo al servicio de la población en cada localidad”, concluyó.



