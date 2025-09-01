Laguna Naineck: “El nuevo hospital va a cumplir una función primordial para la localidad”

En Laguna Naineck, durante la jornada de inauguración de la refacción y ampliación del Club “29 de Septiembre”, el gobernador Gildo Insfrán firmó el acta de inicio de obra para el nuevo hospital de la localidad.

Al respecto, según recabó AGENFOR, el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, destacó que “va a cumplir una función primordial para esta localidad, que es grande y que, a su vez, tiene muchísimas colonias que están todas conectadas y dependerán de este nosocomio, con centros de salud periféricos que harán las derivaciones”.

Y se vinculará directamente “con su Hospital Distrital de referencia, que es el de Laguna Blanca, que tiene un nivel dos de complejidad y está dotado de infraestructura, equipamiento y profesionales especializados”.

Ello “lo convierte en un hospital escuela”, ya que allí los estudiantes de Enfermería de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) “ya están teniendo clases y van a hacer sus prácticas correspondientes”.

En tono personal, contó que es oriundo de la zona y marcó el contraste con lo que vivió y la realidad actual de desarrollo y progreso: “Es totalmente increíble porque cuando yo era chico apenas teníamos salitas de primeros auxilios, con auxiliares de enfermería, caminos malos, sin electricidad, ni comunicación o agua potable”.

“Tuve que salir de mi pueblo para hacer la escuela secundaria –contó-. Así que era una vida absolutamente diferente. Y pasó tan rápido todo, el cambio fue tan rápido en Formosa, no como otras provincias que tuvieron 100, 200 o 300 años para evolucionar”.

Y prosiguió: “Acá, desde la llegada del gobernador Insfrán, con el Modelo Formoseño, recién vino la transformación. Entonces, nosotros somos testigos vivientes de esa gran transformación”, puso de resalto.

Detalles de la obra

De acuerdo a la memoria descriptiva, el proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio para el hospital de la localidad de Laguna Naineck.

Se trata de una construcción de tipo tradicional de ladrillos comunes, pisos de mosaicos graníticos, carpinterías de aluminio color, cielorrasos de tablillas de PVC y aplicado bajo losa, cubierta de chapa galvanizada trapezoidal color, con galerías y circulaciones cubiertas. Y en cuanto a lo exterior, tendrá tratamiento del espacio y parquización.

Además, se definieron los siguientes espacios funcionales: en el sector administrativo, habrá acceso principal, admisión, administración, estadística-archivo, secretaría, dirección, sala de recursos médicos, farmacia, Registro Civil y sanitarios para el personal.

En el sector de consultorios externos, se dispondrán los espacios de sala de espera, consultorios para pediatría, clínica médica, tocoginecología con sanitario y odontología, así como también áreas para asistente social, enfermería, vacunación, control del niño sano, laboratorio, kinesiología, sala de rayos X con sanitario, sanitarios públicos, galerías, entre otros.







