Una mujer intentó ingresar marihuana a una comisaría y fue detenida

• La droga estaba escondida en panificados destinados a su pareja, que está detenido





Una mujer de 27 años llegó a la guardia de la Comisaría Laguna Blanca para dejar alimentos para un interno, pero los policías descubrieron durante la requisa que en el interior de unos panes se ocultaban dos envoltorios de marihuana.

El hecho ocurrió a las 21:20 horas del domingo último, en la guardia de la dependencia policial.

Allí llegó la pareja de un interno para entregar alimentos y mediante el protocolo de seguridad, los efectivos inspeccionaron el contenido y hallaron dentro de panes dos envoltorios con estupefacientes.

El personal de la Delegación Drogas Peligrosas, Laguna Blanca, realizó la prueba con reactivos químicos y determinó que la sustancia hallada era marihuana.

Una vez finalizadas las diligencias, la mujer fue notificada de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial.



