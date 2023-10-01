Aprehendieron a dos sujetos por un caso de desorden que terminó con cuatro heridos

• También secuestraron la camioneta y la motocicleta en las que se fugaron del lugar del incidente

Efectivos de la Subcomisaría Fortín Lugones detuvieron a dos sujetos: uno por provocar heridas a varios durante una gresca y el otro por colaborar con la huida del agresor; mientras que los lesionados están hospitalizados.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, cuando varios individuos consumían bebidas alcohólicas frente a un kiosco y en un determinado momento se inició una discusión.

Después uno de ellos hirió a cuatro con un arma blanca, dos de ellos jóvenes, que fueron trasladados hasta el Hospital de Fortín Lugones.

Por otra parte, los uniformados recibieron la denuncia de las personas que estaban en el lugar e iniciaron una causa judicial por “Lesiones en riña, intimidación pública y encubrimiento”.

En la continuidad del caso, los policías identificaron a uno de los agresores y a otro sujeto que colaboró para que se diera a la fuga.

Luego ambos terminaron detenidos y se secuestraron una camioneta Toyota Hilux y una moto Honda Wave; mientras que la investigación continúa para dar con los demás agresores y el arma blanca. (Con foto).



