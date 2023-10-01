“Tenemos un Gobernador que sabe que invertir en educación nunca es un gasto”

El doctor Camilo Orrabalis, secretario de Ciencia y Tecnología y candidato suplente a diputado nacional por el Frente de la Victoria (FdV)-Formosa, se refirió a la serie de obras inauguradas este lunes 1° de septiembre por el gobernador Gildo Insfrán.

En la habilitación del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica (ISFDyT) “Héctor Manuel Almenara” de la localidad de Mayor Villafañe, fue uno de los encargados de brindar un discurso, marco en el que elogió las políticas públicas llevadas a cabo por la gestión provincial, subrayando que contienen “identidad, justicia social y una visión profundamente humanista”.

Hizo notar que “Formosa tiene un modelo de provincia que cree y demuestra con hechos que no hay futuro posible sin escuelas, sin educación, sin jóvenes que crezcan y progresen en el lugar que los vio nacer, ya que esta es la firme decisión política del Gobernador”.

Y remarcó que en dicha institución “se formarán los docentes del mañana, los que tendrán la responsabilidad de educar con valores, conocimientos y con el compromiso de seguir construyendo una provincia inclusiva, justa y solidaria”, acentuando que se trata de “un espacio en donde se forman ciudadanos críticos, comprometidos, y profundamente formoseños”.

Asimismo, según pudo recabar la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), aseguró que “en la provincia, las obras no dependen de los caprichos de nadie, ni de la voluntad del centralismo, sino que se hacen con recursos propios del Tesoro Provincial, con el esfuerzo de todos los formoseños y bajo la conducción de un Gobernador que sabe que invertir en educación nunca es un gasto”.

“El contraste con la realidad nacional es claro”, apuntó y evidenció: “Dicen que en la gestión del presidente Javier Milei van a inaugurar diez obras para todo el país, mientras que en Formosa, en un solo día, se inauguraron 12 obras”.

Y recalcó: “Esta es la diferencia entre el ajuste y la justicia social, entre la desidia y el verdadero federalismo provincial”.



