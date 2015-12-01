“Un Gobierno comprometido con su pueblo”: Insfrán inauguró la obra educativa 1546 de su gestión

En el paraje San Martín, ubicado en el Departamento Ramón Lista, el gobernador Gildo Insfrán dejó inaugurado el primer edificio escolar de esta jornada maratónica de habilitaciones. Se trata de la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 537, de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), convirtiéndose en la obra educativa número 1546 de su gestión.

Luego del corte de cinta, el descubrimiento de placa y las entonaciones del Himno Nacional Argentino y del Himno Marcha a Formosa, el primer mandatario hizo entrega de indumentaria deportiva, dando paso a los discursos establecidos en la agenda.

En ese marco, el ministro de Cultura y Educación de Formosa, el ingeniero Julio Aráoz, fue uno de los que tomó la palabra, quien, según pudo recabar la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), esbozó: “Hoy, aquí, ratificamos nuestras convicciones, un Estado presente y un Gobierno comprometido con su pueblo”.

Continuó afirmando que “las familias saben del valor de la educación, que la unidad educativa es un tejido de solidaridad y participación y lo demuestran en cada evento o situaciones especiales de la vida cotidiana”.

“Este edificio es un espacio óptimo para la educación integral, inspirada en los principios constitucionales de la provincia de Formosa, haciendo así efectivo el derecho a una educación bilingüe e intercultural que reconoce y garantiza la identidad étnica y pluricultural, como lo establece el artículo 56 de la nueva Constitución Provincial, que es producto de la voluntad inquebrantable de hacer realidad políticas públicas integrales para la promoción y el acceso a los derechos de los formoseños”, enfatizó.

En el mismo sentido, el titular de la cartera educativa expresó que “la equidad, la inclusión y la solidaridad son modos de asegurar el derecho a la educación como impulsora de la justicia y como herramienta de transformación social”.

De esta manera, “al inaugurar estas instalaciones, el Gobernador totaliza 1546 establecimientos educativos en todo el territorio provincial”, valoró.

Al concluir, hizo notar que “cada formoseño sabe que tiene una misión en estos días, que es la de seguir siendo argentinos y federales, más en este tiempo en que la Patria está en peligro”.

“En El Potrillo alzamos la voz y decimos: la Patria no se vende; Patria sí, colonia, no”, cerró.



