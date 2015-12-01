“El 26 de octubre tenemos que llenar las urnas de votos azules para tener un Congreso que defienda los intereses del país”

Insfrán criticó la política de endeudamiento externo del Gobierno nacional, a la que calificó como una “entrega” que pone en peligro la soberanía del país.

Este lunes 22, luego de dejar inaugurada obras educativas y de salud en diferentes localidades del departamento Ramón Lista, el gobernador Gildo Insfrán, llegó a El Chorro para dejar habilitada una nueva obra vial para la provincia de Formosa.

Se trata de la Ruta Provincial N° 40 que vincula en forma directa la localidad del Chorro, en el Departamento Ramón Lista, con Teniente Fraga del Departamento Matacos.

En este marco, Insfrán celebró que “esta ruta hace que no tengamos la necesidad pasar por otra provincia para poder entrar de vuelta a la nuestra”, y recordó que “antes íbamos hasta Los Blancos (Salta) y de allí a la Ruta 81 y recién pasábamos por la Línea Barilari para poder ir hasta Ingeniero Juárez”, sin embargo, con esta obra “salimos directamente en Teniente Fraga”, señaló.

Y anticipó que “vamos a ir haciendo un esfuerzo para llegar hasta Santa Teresa, porque es una ruta que cruza todo el Departamento Ramón Lista hasta llegar al Río Pilcomayo”.

Pero, resaltó que esto “lleva su tiempo”, sobre todo “mientras tengamos un Gobierno nacional como el que tenemos ahora”, deseando que “el que viene sea de otro tinte y tenga otro concepto más humanista de lo que es la obra pública”, haciendo referencia a la gestión de Javier Milei, quien desfinanció totalmente esta área.

Nación en peligro

Insistió el Gobernador en que “la obra pública sirve para el hombre y no como ellos (presidencia) dicen que es un curro”, considerando que “el curro es lo que están haciendo ellos, porque se le saca al jubilado, a las provincias, al aborigen, a los hospitales y a todos”, pero “¿a dónde van esos recursos?”, cuestionó.

Asimismo, Insfrán lamentó que, además de sacarles beneficios a todos, “endeudan cada vez más nuestro país”, resaltando que Nación “ya pidió al Fondo Monetario Internacional, y como ahora ya no les alcanza están pidiendo del Tesoro de la Nación de Estados Unidos”.

“¡Qué vergüenza eso!”, expresó y aseguró que “eso es directamente la entrega, es pasar a ser colonia de los Estados Unidos y si eso ocurre la Nación está en peligro”.

Siguiendo esta línea, el primer mandatario enfatizó en que “no creo que los argentinos seamos tan mansos y muy amigablemente aceptemos semejante barbaridad” y añadió que “espero que esto no se tome como que yo soy golpista, porque eso es lo que tratan de instalar ellos”.

Y remarcó que “yo no soy golpista, todo lo que yo pido es dentro del ámbito constitucional y por eso el 26 de octubre tenemos que llenar las urnas de votos azules y que entre la mayor cantidad de diputados y diputadas, así tenemos un Congreso que sepa defender los intereses del país”.

Por todo esto, manifestó que “todos tomen conciencia de lo que está pasando en la Argentina y el 26 es la revancha del pueblo argentino para decirle al señor Presidente (Javier Milei), hasta aquí llegamos”.



