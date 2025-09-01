“Trabajamos para poner a disposición políticas públicas que permitan desarrollarnos con equidad y justicia social”









El ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, reflexionó sobre las intensas jornadas de inauguraciones en el oeste formoseño, donde el gobernador Gildo Insfrán, además de otras obras, dejó habilitadas siete nuevas infraestructuras educativas, en diferentes parajes y localidades.

Se trata de la EPEP N° 537 EIB del paraje San Martín, la EPEP N° 293 y el JIN N° 20 de Ingeniero Juárez; la EPEP N° 390 de Pescado Negro; la EPEP N° 424 y el JIN N° 42 de La Línea en Las Lomitas; y Anexo - EPEP N° 95 en Pozo El Perdido.

“Fueron dos jornadas muy intensas que caracterizan a la gestión de nuestro gobernador Gildo Insfrán”, expresó Aráoz.

Asimismo, destacó que “hay una fortaleza basada en la gestión responsable del presupuesto y de los fondos públicos que hace posible que se siga manteniendo el ritmo de inauguraciones en base a lo que se ha planificado para seguir poniendo a disposición de nuestro pueblo infraestructuras de salud, educación o viales, a pesar del contexto nacional”.

De esta manera, el Ministro aseguró que “esto habla a las claras de que el Modelo Formoseño ha rendido exitosamente los exámenes y estos exámenes se dan al momento de votar”.

Y anticipó que “los próximos días serán particularmente intensos porque también hay una agenda muy abundante y nutrida, con obras para poner a disposición de nuestro pueblo”.

Porque, marcó que “de eso se trata, de trabajar para ir poniendo a disposición de las formoseñas y los formoseños, no sólo obras, sino políticas públicas que nos permitan desarrollarnos con criterio de equidad y justicia social”.



