Operativo Municipal “Por Los Barrios y su Gente” en Laguna Blanca

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Laguna Blanca llevó a cabo una destacada jornada de trabajo en el Barrio Juan D. Perón, abarcando sus tres sectores: San Juan, Autoconstrucción y Viviendas.

Las tareas fueron lideradas por los compañeros Daniel Ojeda y Mario Fernández, junto a sus respectivos equipos, demostrando un compromiso constante con el bienestar de la comunidad.

Este operativo, enmarcado en la iniciativa “Por Los Barrios y su Gente”, refleja el esfuerzo continuo de la municipalidad por mejorar la calidad de vida de los vecinos, siempre al servicio de la gente.

