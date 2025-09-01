La Escuela Municipal de Hockey “Las Iglusitas” logró el tercer puesto en el Provincial

La Escuela Municipal de Hockey de la Ciudad de Formosa obtuvo el tercer puesto en el Campeonato Apertura Provincial de Hockey, en el que participaron los principales equipos de la provincia.

Las jugadoras de la categoría sub 12 Iglusitas mostraron gran desempeño, destacando el trabajo de formación y compromiso de las niñas, el cuerpo técnico, con el respaldo permanente de la Municipalidad, a través de la Direccion de Deportes, dependiente de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo.

Desde la institución remarcaron que este resultado reafirma el crecimiento del hockey en la ciudad y el impulso de políticas deportivas que lleva adelante la comuna capitalina conducida por el Ing. Jorge jofre, reafirmando así la inclusión y el desarrollo integral de los jóvenes como parte de las políticas públicas impulsada por el intendente capitalino



