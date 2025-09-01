Secuestraron cartuchos calibre 9 milímetros y droga

Se allanó una vivienda del barrio 12 de Octubre, de esta ciudad capital

Efectivos de la Subcomisaría Colluccio secuestraron tres cartuchos, un plantín de marihuana, bagullo y cigarros de la misma sustancia, en el marco de una causa judicial por “Amenazas en contexto de violencia de género”.

El allanamiento es la continuidad de la investigación, que tiene a un imputado detenido y un arma de fuego secuestrado.

La medida se realizó el viernes último por la mañana, en una vivienda ubicada en la calle Vicente Posadas y Tercera del barrio 12 de Octubre de esta ciudad.

Como resultado de la requisa, se secuestraron cartuchos calibre 9 milímetros, estupefacientes y una planta de marihuana.

Los uniformados fueron recibidos por la propietaria, quien no se opuso a la diligencia.

Personal de la Dirección de Drogas Peligrosas intervino en el lugar y realizó las pruebas de reactivo químico, que arrojó resultado positivo para cannabis.

Todo el procedimiento fue documentado por personal de Policía Científica, mientras que

los elementos incautados fueron trasladados hasta la dependencia policial, labrándose actuaciones judiciales separadas con intervención de la Justicia provincial.



