Motociclista protagonizó una colisión con otra moto y sufrió lesiones graves

Ocurrió sobre la avenida Juan Domingo Perón, en inmediaciones a la rotonda de la Virgen de esta ciudad

Efectivos de la Comisaría Seccional Tercera intervinieron en un hecho de tránsito que involucró a dos motocicletas, sus conductores cayeran a la cinta asfáltica y uno de ellos sufrió lesiones de gravedad.

El caso ocurrió el sábado último, cuando un hombre, de 44 años, circulaba por la avenida Juan Domingo Perón al mando de una motocicleta Zanella ZB en sentido norte-sur, imprevistamente se produce el impacto con una motocicleta Bajaj Rowser conducida por un joven, de 23 años, quien terminó con una fractura expuesta en la pierna izquierda.

De inmediato fue el personal del SIPEC que trasladó a la víctima al Hospital Central; mientras que integrantes de la Dirección General de Policía Científica llevaron a cabo las pericias en el sector y la documentación fotográfica.

Allí se constató los daños materiales de los rodados, en medio de una intensa lluvia en ese momento.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Lesiones Artículo 94 del Código Penal Argentino”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.



