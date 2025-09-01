Secuestraron caballos y ganado vacuno trasladados sin documentación

• Los infractores fueron demorados en un camino vecinal

Integrantes de la Subcomisaría Los Chiriguanos secuestraron 29 animales: 10 caballos y 19 vacunos transportados por dos jinetes sin contar con las guías ni permisos requeridos para la actividad.

El procedimiento se registró en un camino vecinal a unos 15 kilómetros de la Ruta Nacional N° 81, donde los uniformados constataron que los hombres arreaban animales por encargo, pero no tenían las documentaciones exigidas para el movimiento de hacienda.

Los animales fueron secuestrados y trasladados hasta un establecimiento rural de la zona para su resguardo, iniciándose las diligencias del caso.

Por su parte, los efectivos de la Subcomisaría Los Chiriguanos y de la Unidad Especial de Asuntos Rurales realizaron el control de identificación de cada animal, detallándose pelajes, marcas y señales para acreditar la procedencia.

Por el caso, se inició un sumario contravencional por infracción a los artículos 73° y 143° del Código de Faltas de la provincia, en concordancia con la Ley N° 1.314 y los artículos 226° y 227° del Código Rural.

La causa quedó a disposición del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Ingeniero Juárez, perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia.



