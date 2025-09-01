La Policía detuvo a un sujeto y recuperó una motocicleta y garrafas

• Fueron sustraídos de una vivienda del barrio Mitre

Efectivos de la Comisaría El Colorado detuvieron a un sujeto, recuperaron una motocicleta y dos tubos de gas, gracias a la colaboración de la comunidad que alertó del ilícito.

La intervención se concretó el domingo último por la noche, tras la denuncia de vecinos del barrio Mitre de la mencionada localidad, quienes solicitaron la presencia policial al notar que un sujeto ofrecía objetos de dudosa procedencia.

De inmediato, el personal policial comenzó las tareas investigativas e identificó al sospechoso.

Al darse cuenta de la presencia de los uniformados, intentó huir, pero fue alcanzado a pocos metros del lugar y se secuestró una motocicleta y los tubos de gas.

Los bienes recuperados fueron trasladados a la dependencia, mientras que se notificó al detenido de su situación procesal y quedó alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial.



