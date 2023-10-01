Se detectó y clausuró una fiesta clandestina

El responsable del evento no tenía permiso para el espectáculo

Efectivos de la Comisaría Bernardino Rivadavia suspendieron una fiesta clandestina en el barrio San José Obrero, con la presencia de adolescentes.

El procedimiento se concretó este lunes, a las 02:40 horas, durante recorridas preventivas en la calle Padre Patiño.

En el lugar, observaron un evento con una importante cantidad de jóvenes con uniformes de colegio.

Luego se convocó al personal de Bromatología Municipal e identificó al organizador, quien afirmó que no tenía autorización municipal y se clausuró el evento.

Por el caso, se realizó una causa contravencional por “Infracción al Artículo 73 del Código de Faltas de Formosa”, con intervención del Juzgado de Paz y Menor Cuantía N° 2 y se efectuó el dispositivo de despeje de los jóvenes, quienes se retiraron sin incidentes.











